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Православная газета. Издается в г.Коломне с 1992г. по благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
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"Благовестник" - одно из первых православных церковных изданий в Подмосковье. Газета вышла в свет 30 октября 1992 г.
Вот уже более 20 лет "Благовестник" стремится нести благую Евангельскую весть миру. Главными его авторами стали коломенцы - православные писатели, священники, журналисты, педагоги.
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Православное братство во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского было создано в Коломне в 1991 году по благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Оно объединяет священнослужителей и мирян храмов Коломенского благочиния. Председатель братства - настоятель Успенского кафедрального собора г.Коломны протоиерей Николай Качанкин.
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На сегодняшний день в Коломенском благочинии регулярные богослужения совершаются в 27 храмах и 4 монастырях.