Православное братство Дмитрия Донского Православное братство во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского было создано в Коломне в 1991 году по благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Оно объединяет священнослужителей и мирян храмов Коломенского благочиния. Председатель братства - настоятель Успенского кафедрального собора г.Коломны протоиерей Николай Качанкин.

История коломенских храмов

На сегодняшний день в Коломенском благочинии регулярные богослужения совершаются в 27 храмах и 4 монастырях.